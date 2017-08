Vescovo ungherese chiede preti sposati

Kasper vada a farsi fare un esorcismo da qualche esorcista se ce ne sono ancora. Se è vero che mancano i preti il vescovo Beer si metta in contatto col vescovo di Reggio Emilia che ha fondato un seminario della Fraternità di San Carlo i cui sacerdoti vanno poi in missione. E gli sposati li faccia stare con le loro famiglie a tirar su i figli e vada lui in giro a dire le messe invece che si è … 더보기