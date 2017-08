Sind wir in der Apokalypse? Kardinal Burke: „Es kann sein“

Die Situation der Kirche muss als „Verwirrung, Spaltung und Irrtum“ sowie als „sehr beunruhigend“ bezeichnet werden, erklärte Kardinal Raymond Burke. Er sagte in einem Vortrag am 22. Juli in Kentucky, dass die Kirche „die Klarheit ihrer Lehre aufgegeben“ hat.Burke erzählte seinem Publikum eine Begebenheit während einer kürzlichen Liturgietagung. „Ein junger Priester kam auf mich zu und fragte: ‚Eminenz, glauben Sie, dass wir am Ende der Zeiten sind?‘ Der Ausdruck auf seinem Gesicht zeigte die Aufrichtigkeit seiner Frage und die tiefe Sorge, die ihn dazu veranlasste. Ich habe nicht gezögert, zu antworten: ‚Es kann sein.‘“