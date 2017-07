Bagong Katedral ng Raleigh Hindi Pangit o Moderno

Noong ika-26 ng Hulyo, ang bagong tayong Holy Name of Jesus Cathedral sa Raleigh, North Carolina, ay binendisyunan. Ang 45.7 milyong Dolyar na gusali ay hugis krus. Makakapasok dito ang 2,000 katao. Pitong Misa ang ipagdidiwang sa katedral tuwing Linggo.Sa dating maliit na katedral ng Raleigh, mayroong 12 Misa tuwing Linggo ngunit ang ilang mananampalataya ay hindi nakakapasok sa simbahan at kailangang tumayo sa labas nito.