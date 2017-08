Ideologia liberale mette in pericolo le riforme finanziarie del Vaticano

formiche.net

Papa Francesco ha interrotto la riforma economica del Vaticano e sta tornando alla precedente inefficienza italiana. Secondociò ha anche ragioni ideologiche in quanto il cardinale Pell, il riformatore vaticano che è stato gradualmente retrocesso, era critico sulla controversa Amoris Laetitia Tra i più forti avversari di Pell c'è il cardinale pro-gay Francesco Coccopalmerio il cui Consiglio Pontificale per i testi legislativi ha danneggiato le riforme di Pell. D'altro canto, il cardinale Wilfrid Fox Napier di Durban, Sudafrica, un membro del Consiglio Vaticano per l'economia e critico della Amoris Laetitia sosteneva le riforme.Lo sviluppo più recente: il cardinale Domenico Calcagno, presidente dell'amministrazione del patrimonio della Santa Sede, che si opponeva con forza a Pell, è sotto indagine in Italia per appropriazione indebita nella sua precedente diocesi.