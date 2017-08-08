Кардинал Паролин практикует методы устранения негативных последствий?

По словам итальянского журналиста Антонио Сокки, кардинал Пьетро Паролин, занимающий пост первого министра и министра иностранных дел, выступает в роли специалиста по разрешению конфликтных ситуаций при Папе Франциске, срок пребывания у власти которого именуется не иначе, как "бедствие", "катастрофа" и "бедствие".Сокки пишет о том, что Паролин является той силой, которая способна смягчить радикальную позицию Франциска по таким вопросам, как события в Венесуэле, массовая иммиграция, а также заявлениям Папы Франциска, касающимся необходимости улучшения взаимопонимания и отношений между США и Россией.Сокки добавляет: "Деятельность Паролина набирает все большую популярность среди тех, кого категорически не устраивает разрушительная активность Бергольо".