Franziskus demütigt Kardinal Sarah öffentlich

Magnum Principium

Papst Franziskus hat am 22. Oktober einen Offenen Brief an Kardinal Robert Sarah publiziert. Der Text korrigiert die jüngste Erklärung von Sarah, wonach seine Kongregation nach wie vor für die liturgischen Übersetzungen verantwortlich sei.Franziskus besteht darauf, dass das Dokumentdie Verantwortung für liturgische Übersetzungen an die Bischofskonferenzen übergibt. Die bisherige Praxis würde nicht länger fortgesetzt. Franziskus verpflichtet Sarah, die öffentliche Korrektur an alle Bischofskonferenzen sowie jene Webseiten zu senden, die über seine Erklärung berichtet haben.