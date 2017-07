Kardinal Muli ng Pransya Napawalang Saka sa Maling Akusasyon

Ang abogado ng estado sa Lyon, France, ay isinara ang pangalawang kaso laban Kardinal ng Lyon na si Philippe Barbarin. Isang hindi kilala, ang naglarawan sa media, bilang isang "malaking responsibilidad ng Interior Ministry", ang nagsampa ng reklamo laban kay Barbarin, na sinubukan siyang iugnay sa kaso ng pang-aabusong homoseksuwal sa isang batang may sapat na gulang, na pinaghihinalaang nangyari bago ang 1994. Si Barbarin ay itinalaga sa Lyon noong 2002 .Sa isang pahayag, naghayag ng pag-asa ang diyosesis ng Lyon, "na ang media na nag-ulat ng habla noong 2016, ay mapapalitan na ngayon ang pagkabahala sa parehong kaso, upang ipaalam ang ikalawang pagsasara ng kaso nang walang karagdagang aksyon. Tinanggap ni Kardinal Barbarin ang katotohanan na ang awtoridad ng hudikatura ay nagdala ng maliit na katotohanan at kapayapaan, pagkatapos ng madamdamin at kung minsan ay mapanlinlang na argumento."