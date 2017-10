Francis, "Lahat ay Maliligtas. Lahat"

Sinabi ni Papa Francis noong Oktubre 11 na hindi dapat katakutan ang Paghuhukom, sapagkat "sa dulo ng ating kasaysayan mayroong maawaing Hesus," at kung kaya "lahat ay maliligtas. Lahat".Ang pahayag ni Francis na itinatanggi ang pagkakaroon ng impiyerno ay inilathala ni Sandro Magister (Oktubre 20).Noong Agosto 23, ikinumpara ni Francis ang dulo ng kasaysayan sa "isang napakalaking tolda, kung saan tatanggapin ng Diyos ang buong sangkatauhan upang manirahan sa kanya ng lubos". Ipinakita ni Magister, na may ilang pagkakataon na sinipi ni Francis ang mga talinghaga ng Ebanghelyo at nilaktawan ang mga babala ni Hesus sa walang hanggang kapahamakan.Kung tama si Francis, wala nang may kailangan sa kanya at kanyang Simbahan at wala ng pagkakaiba ang mga santo at masasama.