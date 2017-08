Le Dieu de miséricorde punit-il le Ku Klux Klan ?

Ku Klux Klan

l'université Villanova

La sainte américaine Mère Katharine Drexel (1858-1955), fondatrice des Sœurs du Saint Sacrement, avait reçu en 1922 des menaces de la part ducontre son école à Beaumont, au Texas parce que l'école accueillait les enfants noirs.Jenny Vengalil écrit dans un article non daté sur le site deque leavait menacé de recouvrir de goudron et de plumes le chapelain de l'école et de bombarder l'église.Quelques jours plus tard, une tornade détruit le siège local dutuant deux membres. Les sœurs ne reçurent plus aucune menace par la suite.