Abbattere muri liberali – di padre Reto Nay

Nella sua omelia per la festa di Sant'Ignazio di Loyola nella Chiesa del Gesù a roma, padre Arturo Sosa, Superiore Generale della Compagnia di Gesù, ha parlato della "unione delle menti" che secondo lui "non significa condividere una ideologia, una sorta di pensiero unico, attorno al quale innalziamo muri per trovare una falsa identità che ci rassicura".Speriamo che questo fosse un attacco alla ideologia liberale dalla mentalità ristretta che quasi uniformemente è entrata nella Compagnia di Gesù e che sta invalidando il suo apostolato.Sfortunatamente questa ideologia è divenuta "una sorta di pensiero unico" tra i gesuiti, creando in loro una "falsa identità" che ha molto poco a che fare con la Compagnia di Gesù fondata da Sant'Ignazio.