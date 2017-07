Prete travestito su TV nazionale

Foto: Richard Geoghegan, Irish National TV, #newsMuzsjuqgtp

Il 23 luglio, padre Richard Geoghegan, parroco di Ballyneale, diocesi di Waterford & Lismore, Irlanda, si è esibito durante uno spettacolo sulla TV nazionale irlandese (RTE 1) come travestito. Geoghegan ha detto di avere un "talento come drag queen" e di seguire la parabola di Gesù sul non nascondere i propri talenti sotto terra, ma di andare a metterli in uso. Geoghegan ha una collezione di parrucche e tacchi alti. Il vescovo di Geoghegan è monsignor Alphonsus Cullinan, che è vicino all'Opus Dei.