Archevêque du Vatican : le pape François "a autorisé" la communion pour les adultères

Amoris Laetitia

The Catholic Miscellany

L'archevêque du Vatican Vincenzo Paglia interprètecomme une "intégration sacramentelle" de gens "en situation irrégulière" dans un entretien avec. Il souhaite qu'on invente de "nouvelles" façons de vivre dans des communautés catholiques et qu'on donne "plus de place aux problèmes pastoraux".La position de Paglia contredit l'Évangile, Saint Paul et toute la tradition catholique. Elle crée une nouvelle "Église".