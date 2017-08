Martin Lutero riguarda il nazionalismo, non la religione

Lo scisma luterano è stata la prima manifestazione di nazionalismo tedesco, a quanto scrive la storica Maria Elvira Roca Barela nel quotidiano spagnolo di sinistra El País (23 luglio). Roca afferma che interpretare Lutero come fenomeno religioso non aiuta a comprenderlo. Per lei, "Lutero fu il grande difensore delle oligarchie, il garante religioso del tardo feudalesimo che tenne la Germania in arretratezza e povertà".Roca nota il disprezzo di Lutero per il mondo non tedesco, tra cui gli ebrei, e ricorda che la notte dei cristalli tra il 9 e il 10 novembre 1938, durante la quale la proprietà degli ebrei fu distrutta in Germania, fu legata esplicitamente al 450° compleanno di Martin Lutero.Nondimeno, il grande assunto del giubileo di Lutero è che la Germania protestante sia moralmente superiore al mondo non protestante, secondo Roca.