Teologo onorato da Francesco lo critica aspramente

Il padre cappuccino Thomas Weinandy, un noto teologo ed ex capo del personale della Commissione episcopale sulla dottrina negli USA, ha scritto una lettera a papa Francesco dicendogli che sta causando una "confusione cronica", nominando vescovi che "scandalizzano" i fedeli, "degradando" l'importanza della dottrina, e spingendo cattolici ordinari a "perdere fiducia nel loro pastore massimo".Padre Weinandy chiede a Francesco se abbia notato che la maggioranza dei vescovi in tutto il mondo sia particolarmente in silenzio sebbene Francesco li incoraggi di frequente a parlare apertamente senza timore di ciò che il papa potrebbe pensare. Weinandy spiega questo fenomeno così: "I vescovi imparano alla svelta, e ciò che molti hanno imparato dal suo pontificato è che lei è aperto alle critiche, ma che le danno fastidio." Ancora: "Molti temono che se parlassero apertamente, sarebbero marginalizzati o peggio."Nel 2013 papa Francesco ha premiato padre Weinandy con la medaglia Pro Pontifice et Ecclesiae per il suo lavoro in favore del pontefice e della Chiesa, una delle onorificenze più alte nella Chiesa Cattolica.Mel 2014 Francesco ha nominato Weinandy nella Commissione Teologica Internazionale per un periodo di cinque anni.