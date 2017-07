Un cardinal pro-gay attaque les cardinaux du Doute

Christoph Schönborn, le cardinal pro-gay de Vienne, en Autriche, a attaqué les cardinaux du Doute, dont un sera enterré demain, devant des journalistes avant une conférence en Irlande, rapporte The Tablet. "Que des cardinaux, qui devraient être les collaborateurs les plus proches du Pape, tentent de le forcer et de faire pression sur lui pour donner une réponse publique à leur lettre ouverte, c'est absolument inapproprié." Et, "s'ils désirent une audiance avec le Pape, alors ils la demandent mais ils n'ont pas à en faire la publicité". François refuse depuis des mois de dialoguer avec ces cardinaux.De plus, Schönborn a rejeté une critique du cardinal Müller qui juge son interprétation d'Amoris Laetitia "peu convaincante". Schönborn a répondu : "C'est mon avis, et que d'autres le partagent ou pas, ça les regarde."