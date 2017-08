Descubre lo que esconde la canción “Amazing Grace”; te emocionará

La historia de su compositor, John Newton, ha conmovido a generaciones enteras

“Amazing Grace” es uno de los himnos cristianos más cantados en todo el mundo, pero la fuerza de sus palabras se hace aún más conmovedora al descubrir la historia de su autor.La educación de John Newton (1725-1807),, fue un sonoro fracaso ya a los once años.Su padre, desesperado ante la rebeldía de su hijo,, pero la idea se demostró pésima: la testaruda desobediencia y la arrogancia del muchacho no parecían tener límites.Durante su adolescencia, bajo la influencia de un amigo, John comenzó a interesarse por la religión… para ridiculizarla visceralmente.Desesperado ante su rebeldía, su padre le obligó a unirse a la Marina Real Británica, de la que se escapó en tres ocasiones hasta finalmente desertar definitivamente para verse con Mary “Polly” Catlett, una amiga de la que se había enamorado perdidamnente.Humillado como desertor, pero con ganas de hacer dinero,En sus viajes en barco, Newton se entretenía componiendo poemas obscenos, que se hicieron muy populares entre la tripulación.A los 23 años, el barco de los esclavos de Newton tuvo que afrontar una tremenda tormenta en el Atlántico Norte. Fueron horas terribles, en las quePor primera vez, después de muchos años, volvió a recurrir a Dios. Ahora bien, contrariamente a lo que podría parecer, fue una conversión paulatina. Por un lado,, pero por otro siguió participando en expediciones esclavistas.Poco a poco comenzó a profundizar en la fe, estudiando teología. Después de siete años dejó la trata de esclavos y encontró un trabajo que le permitió estudiar para convertirse en pastor anglicano.Con el tiempo se convertiría también en el gran impulsor, junto un miembro del Parlamento británico, de la, que culminó en lade 1807.Se entiende así también el motivo por el cual los esclavos de los Estados Unidos encontraron una complicidad particular durante muchos años en la letra de este himno.No nos ha llegado la melodía original compuesta por Newton. La interpretación más conocida de “Amazing grace” fue ideada en 1835 por William Walker, quienLa historia de John Newton aporta una fuerza elocuente a la letra de “Amazing grace”,Siempre hay esperanza, pues la Gracia de Dios siempre es fiel.Vuelve a escuchar “ Amazing grace ” en la interpretación del grupo vocal “Il Divo”, que aquí proponemos. ¡Atención! La fuerza de su mensaje puede producir escalofríos.How sweet the sound,That saved a wretch like me!I once was lost but now am foundWas blind, but now I see.‘Twas grace that taught my heart to fear,And grace my fears relieved;How precious did that grace appearThe hour I first believed!Through many dangers, toils, and snares,We have already come;‘Tis grace that brought me safe thus far,And grace will lead me home.The Lord has promised good to me,His word my hope secures;He will my shield and portion beAs long as life endures.Yes, when this flesh and heart shall fail,And mortal life shall cease,I shall possess, within the veil,A life of joy and peace.The earth shall soon dissolve like snow,The sun forbear to shine;But God, who called me here below,Will be forever mine.¡Cuán dulce es su melodía,que salvó a un infeliz como yo!Estaba perdido, pero ahora he encontrado el camino,estaba ciego, pero ahora veo.La gracia enseñó a mi corazón el verdadero temor,y la gracia alivió mis miedos;esa misma gracia hizo que parecería maravillosala hora en que creí por primera vez.Hemos superado muchos peligros,fatigas y trampas;y fue esa gracia la que me salvó,la que me trajo a casa.El Señor me prometió el bien,Su palabra garantiza mi esperanza,Él será mi escudo y mi riqueza,mientras me dure la vida.Y cuando esta carne y corazón desfallezcan,y la vida mortal termine,Poseeré finalmentela vida de alegría y pazUn día la tierra se disolverá como la nieve,y el sol dejará dejará de brillar,Pero Dios, que me llamó,entonces será mío para siempre.