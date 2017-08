Sacerdote accusato di aver finanziato un colpo di stato

Il padre acttolico armeno Anton Totonjian, 71, è stato accusato di aver finanziato un gruppo militante di 15 persone guidato da Artur Vartanian che si presume pianificasse un colpo di stato in Armenia nel novembre 2015. Padre Totonjian è stato direttore della radio cattolica Mariam Armenia di Gumri nel nordest del paese, dopo aver servito come sacerdote in Australia. Totonjian professa la sua innocenza.