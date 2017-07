Alice Cooper: Kein Alkohol und täglich die Bibel

Nachricht Nummer 1:

Alice Cooper, klassischer Rock-Musiker mit tiefschwarz geschminkten Augenhöhlen und noch schwärzerem Humor, macht Nachrichten. Oder lässt Nachrichten machen. Nachrichten sind ja oft nicht nur eine Frage des Inhalts, sondern auch eine Frage des Managments.Nun dürfen wir tief in seine Seele blicken:Alice Cooper hat einen echten Warhol. Seit 40 Jahren. Er hatte es nur vergessen.Alice Cooper hat seine Alkoholsucht überwunden. Es war ganz leicht. Obwohl er gar keinen starken Willen hat. Er hat nur seinen Glauben an Jesus wiedergefunden.Nun macht es Spaß, zu gucken, welches Medium welcher Nachricht huldigt.Die Bildzeitung www.bild.de/…/alice-cooper-fi… Spiegel online: www.spiegel.de/…/alice-cooper-fi… tz: www.tz.de/stars/rockstar-alice-… Rockhard Magazine: www.rockhard.de/…/48999-alice-coo… MDR: www.mdr.de/…/alice-cooper-fi… Gala: www.gala.de/…/alice-cooper-ge… FAZ: www.faz.net/…/alice-cooper-sp… Frankfurter Neue Presse: www.fnp.de/…/Alice-Cooper-Mi… (mit Info im Vorspann: Cooper geht regelmäßig zur Messe und liest täglich die Bibel)Focus online: www.focus.de/…/vip-news-justin… liegt im Pressegeschehen nicht ganz obenauf, ist auch schon älter, aber dafür umso aktueller und möglicherweise ganz wesentlich für das Erscheinen vonDer King of Schock-Rock tourt durch Deutschland, am 2. August ist er in Dresden, im November in Krefeld. Titel: Spending the night with Alice Cooper. Es folgen: Kiel, Frankfurt am Main, Berlin, Neumarkt in der Opferpfalz und Ludwigsburg. Danach geht's nach Wien.Der vergessene Warhol soll in der Garage gelegen haben.Der vergessene Jesus/Gott kommt dann wohl aus seinem protestantischem Elternhaus, Coopers Vater war Pastor. Neu ist Nachricht Nummer 2 übrigens keineswegs: Seine Alkohlsucht hat Cooper vor 35 Jahren überwunden, so steht es in der FAZ.Die Berliner Morgenpost hatteübrigens schon drei Tage früher, sie druckte ein Interview mit Cooper unter der Überschrift „Ich lese jeden Tag die Bibel“. Dort erfährt man auch, dass er seine Show keineswegs als satanisch begreift, wohl aber voller schwarzen Humor. Blasphemie lehnt er ab – und Jesus sagt ihm keinesfalls, dass er kein Rockstar sein soll. Nein, wenn er ein Rockstar sein will, dann soll er der beste sein, sagt Jesus. Das ganze Interview: