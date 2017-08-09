Кардинал понимает важность репаративной терапии для гомосексуалистов

"Репаративная терапия мужской гомосексуальности: новый клинический подход"

Кардинал Уилфрид Напье из города Дурбан (ЮАР) опубликовал три записи в твиттере, в которых говорится о книгеавторства американского клинического психолога Джозефа Николоси (1947-2017), который является первопроходцем в области репаративной терапии для гомосексуалистов.По мнению Напье, данная книга посвящена "решению проблемы невероятной важности". Он также указывает на то, что такие научные светила, как Фрейд, Юнг и Адлер считали гомосексуализм патологией, хотя и не были сторонниками католической церкви.