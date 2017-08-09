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Кардинал понимает важность репаративной терапии для гомосексуалистов

Кардинал Уилфрид Напье из города Дурбан (ЮАР) опубликовал три записи в твиттере, в которых говорится о книге "Репаративная терапия мужской гомосексуальности: новый клинический подход" авторства американского клинического психолога Джозефа Николоси (1947-2017), который является первопроходцем в области репаративной терапии для гомосексуалистов.

По мнению Напье, данная книга посвящена "решению проблемы невероятной важности". Он также указывает на то, что такие научные светила, как Фрейд, Юнг и Адлер считали гомосексуализм патологией, хотя и не были сторонниками католической церкви.

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