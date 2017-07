ORACION DE LOS ESPOSOS

SEÑOR :Haz de nuestro hogar un sitio de tu amor.Que no haya injuria porque tú nos das comprensión.Que no haya amargura porque tú nos bendices.Que no haya egoísmo porque tú nos alientas.Que no haya rencor porque tú nos das perdón.Que no haya abandono porque tú estás con nosotros.Que sepamos marchar hacia Ti en nuestro diario vivir.Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio.Que cada noche nos encuentres con más amor de esposos.Haz, Señor, de nuestras vidas que quisiste unir, una página llena de Ti.Haz Señor, de nuestros hijos lo que Tú anhelas.Que nos esforcemos en el mutuo consuelo.Que hagamos del amor un motivo para amarte más.Que cumplamos siempre tus mandatos sobre el amor conyugal.Que sepamos encauzar a nuestros hijos hacia Ti.Que demos lo mejor de nosotros para ser felices en el hogar.Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentronos concedas el hallarnos unidos para siempre en Ti.Amén