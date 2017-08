Vescoo: domanda chiara, risposta pro-gay evasiva

Neue Zürcher Zeitung

Sabato, ilha chiesto al vescovo Charles Morerod di Friburgo, Lausanne, Ginevra (Svizzera), se gli atti omosessuali sono accettabili moralmente. Invece di rispondere, Morerod ha detto che gli omosessuali gli hanno detto: "Preferirebbe che le persone come me non esistessero". Morerod ha confessato che questo lo ha fatto pensare e gli ha fatto chiedere ai teologi "di studiare ulteriormente la questione".Perfino il sito radicale dei Vescovi Elveticiha ammesso che bisogna leggere tra le righe per capire Morerod.