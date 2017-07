Benoît XVI est déçu par le renvoi du cardinal Müller

dpa

Le cardinal Gerhard Müller n'a pas explicité les raisons de son renvoi du poste de préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, mais il explique àque tout le monde "peut comprendre" ce que ce renvoi signifie. Il s'attendait à occuper son poste jusqu'à son 75ème anniversaire. Selon lui, Benoît XVI est "déçu" par la situation.Müller critique le fait que certains cercles répandent des rumeurs de tensions entre lui et François : "Le pape m'a toujours assuré ne pas croire à ces rumeurs et me croire pleinement. Il dit de lui-même : "Je crois n'avoir jamais été conservateur ou jusqu'au-boutiste."Müller n'est pas opposé à une critique constructive de François et accuse certain de "dévotion hypocrite au pape", de "comportement de courtisan", de "servilité" ou de suivre le schéma de pensée suivant : "Le Saint-Père a une idée, et nous obéissons sans condition, et tout le monde est plein d'admiration."Müller rappelle que "tout ce que le pape fait et dit n'est pas a priori parfait et insurpassable".Il critique indirectement les nombreuses nominations médiocres faites par Francis : "Un vieux dicton dit qu'on distingue toujours le bon dirigeant à ce qu'il attire les meilleurs conseillers - quitte à ce qu'ils soient inconfortables - pas des opportunistes ou des médiocres, qui de tout temps ont essayé de s'asseoir dans des positions de pouvoir."