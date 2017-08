IL VATICANO MI SCRIVE CHE BERGOGLIO E PAROLIN SONO CONCORDI SU TUTTO. MA I FATTI DICONO L'OPPOSTO...

Gentilissimo sig. Socci,

già un’altra volta, confidando sulla sua sensibilità di credente, mi ero permesso di invitarla ad essere più obiettivo nel dare certe notizie, magari cercando informatori più attendibili.

Il suo pezzo

di oggi (domenica 6 agosto, ndr), mi spiace dirglielo, è offensivo nei riguardi del Papa e dello stesso Card. Parolin.



A parte la bufala su Enzo Bianchi, mancato Cardinale, deve sapere che la politica della Santa Sede su Maduro è stata mandata avanti di concerto tra la Segreteria di Stato e il Santo Padre, senza alcuna contrapposizione.

Così anche per il bimbo Charlie, il Santo Padre, una volta ricevuta la lettera dei genitori, ha concordato con la Segreteria di Stato le iniziative da intraprendere in favore del piccolo.

Il Card. Parolin non ispirò, nè corresse il Papa, si espresse e favorì la disponibilità del Bambin Gesù in caso di eventuale ricovero.

Tanto le dovevo per obiettività dei fatti e rispetto del ruolo del Santo Padre. Con cordiali saluti.

+ Angelo Becciu

Arcivescovo Angelo Becciu

sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato della Santa Sede

IL PRECEDENTE

Benedetto XVI

card. Bertone

strano spettacolo

omaggiavano o perfino sostenevano Bertone

paladini della rivoluzione bergogliana

deprecando i tempi di Bertone

SIGNIFICATIVE OMISSIONI

glissa totalmente sulla questione “migranti”

Dunque non c’è smentita su questo. È significativo un tale imbarazzo

influenza deleteria

l’impopolarità del Vaticano

evitato di smentire

la palese contrapposizione fra il Segreterio di Stato e papa Bergoglio sul rapporto Trump/Putin e Putin/Assad

chiaramente ribaltato quel giudizio

per il dialogo fra le grandi potenze e contro il muro innalzato (da Obama) verso la Russia di Putin

CASO MADURO

Maduro in persona ha smentito lui

ha dichiarato

“ Una cosa è il percorso del Papa come difensore dei popoli cristiani con la sua umiltà, un’altra, molto diversa, è la struttura della Segreteria di Stato vaticana, della burocrazia. Sfortunatamente” ha aggiunto Maduro “ monsignor Parolin è caduto nelle mani dei settori più estremisti del vertice della Chiesa cattolica venezuelana ”.

il dittatore di Caracas si è ormai sputtanato a livello mondiale

tacita vicinanza

mollare il tiranno per evitare che il suo discredito internazionale ricadesse pure su di lui

PROFONDO ROSSO

Vorrei chiedere a Becciu: perché Bergoglio, invece di scatenare il duo Spadaro/Figueroa contro i politici “Pro life” americani (da Reagan a Trump), non lo ha scatenato contro Maduro o contro i Castro, despoti di Cuba, o contro i tiranni comunisti cinesi?

inaccettabile

è offensivo nei confronti della Chiesa questo atteggiamento

incensato da sinistra e criticato da chi condanna quei regimi liberticidi

Dante

mettendoli all’inferno

Sulle infelici scelte politiche di papa Bergoglio non solo è lecito il dissenso, ma direi che è doveroso.

carità cristiana

ROTTURA

l’abbandono del tradizionale insegnamento sociale e politico della Chiesa

Charlie Gard

accantonato i “principi non negoziabili” della Chiesa

l’Agenda Obama e l’agenda onusiana (ecologia, emigrazione, abbraccio con l’Islam e ponti verso l’ideologia della rivoluzione sessuale)

Pontificia Accademia per la vita

triste conferma

ostinato silenzio

sommergere il centralino vaticano di telefonate di protesta

vago e indiretto

subalterno all’ideologia dominante

SMENTITE

Enzo Bianchi

12 luglio

“Giornale”

bergogliano

mai stata smentita

da quattro anni – nonostante le sollecitazioni – il Vaticano si rifiuta di smentire le enormità eterodosse che Eugenio Scalfari attribuisce a papa Bergoglio

confermando implicitamente

pubblicate in volume

Antonio Socci

* * * *Domenica scorsa, quando è uscito il mio articolo sul Segretario di stato vaticano, card. Parolin, che cerca di rimediare o scongiurare i colossali guasti politici di papa Bergoglio, da Oltretevere mi arrivarono questi due riscontri: “Hai fatto centro” e “sarà un putiferio”.In effetti mi è arrivata questa lettera (irrituale) la quale significa che ho messo il dito su una piaga molto delicata ed esplosiva.Bisogna sapere che l’è ilÈ ai vertici del Vaticano, braccio operativo del papa e del Segretario di Stato.È toccato a lui, dunque, il compito di dirci che papa Bergoglio e il card. Parolin hanno perfetta identità di vedute, al contrario di quanto ha scritto il perfido Socci.Ho avuto l’occasione di conoscere personalmente il Sostituto Becciu in una circostanza analoga, come lui stesso ricorda all’inizio della sua missiva.Accadde quando mi telefonò nell’autunno 2012 (poi c’incontrammo pure di persona). Voleva smentire un mio articolo in cui evidenziavo la distanza siderale che c’era fra la sapiente paternità pastorale die lo stile di comando del(allora potentissimo Segretario di Stato).Il tempo si è incaricato di mostrare che avevo ragione io, che allora ero quasi l’unico ad avere l’incoscienza di attaccare un uomo forte come Bertone (oggi caduto in disgrazia).Il tempo ha anche mostrato lodi tanti che in quella situazionee poi, nel volger di un mattino, sono diventati(magari).Vengo al merito della lettera.Noto subito che l’Arcivescovo Becciu: io avevo ricordato che il card. Parolin è stato considerato dalla stampa, per una sua dichiarazione del mese scorso, in rotta di collisione rispetto a mons. Galantino (ovvero Bergoglio).Infatti l’ossessivo martellamento ideologico di papa Bergoglio sull’accoglierli tutti, idea che va contro la stessa dottrina sociale della Chiesa, ha avuto un’sui governi italiani che in pratica si sono arresi all’invasione. E ha alimentatofra la gente.Ma il Sostituto haanche (e soprattutto)Il papa aveva fatto la nefasta dichiarazione a Scalfari. Essendo le sue parole gravissime, io ho elogiato il card. Parolin per aver, ribadendo la tradizionale posizione della Santa Sede che èPrendo atto che su questo il Sostituto non ha nulla da ridire.Invece smentisce ciò che ho scritto sul Venezuela. Ma mons. Becciu è sfortunato perché, proprio in queste ore,Infatti il dittatore, dopo il “siluro” della Segreteria di Stato vaticana,alla radio argentina:Esattamente ciò che io ho scritto domenica. Altro che accordo fra Bergoglio e Parolin.Il fatto è che, per i morti che ha fatto il suo regime, per aver ridotto alla fame il Venezuela e aver calpestato i diritti umani; dunque il popolo e la Chiesa venezuelani non accettavano più che potesse vantare ladi Bergoglio (che già nel 2013 lo gratificò di pubblica benedizione).Perciò Bergoglio si è dovuto arrendere alle pressioni di Parolin e dei vescovi venezuelani e ha dovutoO almeno ha fatto fare alla Segreteria di stato quel comunicato critico col regime. Perché di scomuniche dirette da parte di Bergoglio contro Maduro non c’è nemmeno l’ombra. Quelle le riserva solo a Trump, non ai dittatori rossi.Becciu sa bene quali parole e gesti amichevoli ha avuto il papa populista per i dittatori cubani e cinesi, i cui regimi grondano lacrime e sangue.Ecco perché è– per me – che il Sostituto giudichi “offensivo nei riguardi del Papa” un articolo dove espongo fatti politici e atti che stanno sotto gli occhi di tutti. Il Papa è offeso dalla verità?O piuttostoverso i regimi comunisti che perseguitano i cristiani?Papa Bergoglio, agendo da politico (a mio avviso da pessimo politico), si sottopone alle regole della politica: perciò vieneDel resto mons. Becciu sa bene che nella Chiesa bisogna sempre distinguere il ministero dalla persona.Il più grande poeta cattolico di tutti i tempi,, era devoto alla Cattedra di Pietro (il ministero), ma fu feroce con le persone che – nel suo tempo – ricoprirono l’incarico di papa,. Lo fece anzitutto per i loro atti politici.– oltreché dovere professionale – criticarlo.A differenza di Dante, io non mando all’inferno nessuno: mi limito all’analisi critica, da giornalista.Mi pare evidente (e perfino rivendicato trionfalmente)da parte di papa Bergoglio.E qui arriviamo al caso del piccolo. È palese che Bergoglio abbia, facendo sua, invece,Lo stravolgimento dellae le dichiarazioni delle persone da lui nominate, anche sul caso Charlie, sono l’ennesimaBergoglio sul dramma di questo bambino ha mantenuto un. I cattolici hanno dovuto, quando già la sorte del bambino era segnata, per riuscire a strappare al Papa, sia pure in modo, un qualche riferimento alla tragedia di quel piccolo.È umiliante per i cattolici constatare quanto il Vaticano di oggi siaInfine per quanto riguarda la porpora a: la notizia è uscita ilsul, firmata da un giornalista, ripresa da vari media e non èMi pare dunque incredibile che il Sostituto smentisca oggi, a me, una cosa del genere.Oltretuttonel corso delle sue interviste, che il papa peraltro continua a rilasciargli, cosìquanto gli attribuisce (le ha perfinoa proprio nome). Questo sì che getta discredito sulla Santa Sede e scandalizza i fedeli.Da “Libero”, 9 agosto 2017