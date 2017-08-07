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Потеря достоинства: кардинал Вёлки против архиепископа Генсвайна
В июле бывший Папа Бенедикт XVI написал сообщение, которое было зачитано в ходе похорон кардинала Майснера в Кёльне. В своей речи он назвал Церковь кораблем, "который вот-вот затонет от перегрузки". Личный секретарь Бенедикта, архиепископ Георг Генсвайн, несколько раз заявлял о том, что речь была написала по просьбе радикально настроенного кардинала Вёлки из Кёльна.
По сообщениям государственного немецкого телеканала WDR, 1 августа епархия кельнского архиепископа опровергла данное заявление, сообщив о том, что Генсвайн самостоятельно объявил себя представителем Бенедикта на похоронах, а также принял самостоятельное решение о выступлении в ходе данной церемонии.
Тем не менее, уже 3 августа, Генсвайн повторно заявил о том, что Бенедикт XVI написал свою речь по настоятельной просьбе со стороны кардинала Вёлки.
Изображение: Rainer Maria Woelki, © StagiaireMGIMO , CC BY-SA, #newsNalomlnyxt
По сообщениям государственного немецкого телеканала WDR, 1 августа епархия кельнского архиепископа опровергла данное заявление, сообщив о том, что Генсвайн самостоятельно объявил себя представителем Бенедикта на похоронах, а также принял самостоятельное решение о выступлении в ходе данной церемонии.
Тем не менее, уже 3 августа, Генсвайн повторно заявил о том, что Бенедикт XVI написал свою речь по настоятельной просьбе со стороны кардинала Вёлки.
Изображение: Rainer Maria Woelki, © StagiaireMGIMO , CC BY-SA, #newsNalomlnyxt