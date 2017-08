Un parroco coraggioso e un arcivescovo codardo

Marco di Just è un capo scout nella parrocchia di Staranzano, in provincia di Gorizia, il quale in giugno ha contratto uno pseudo-matrimonio omosessuale. Come conseguenza, padre Francesco Fragiacomo, il parroco, ha scritto sul suo bollettino parrocchiale che i cristiani sono obbligati a seguire il modello di famiglia indicato da Cristo, chiedendo a di Just di lasciare il suo posto.Gli scout hanno rifiutato e il prete assistente di padre Fragiacomo, padre Eugenio Biasiol, che è incaricato per gli scout, era perfino presente allopseudo-matrimonio.Infine, dopo lungo silenzio, l'arcivescovo locale Carlo Roberto Maria Redaelli di Gorizia ha prodotto un messaggio opaco, che raccomandava di non credere in "leggi manichee e confezionate" ma piuttosto nel "discernimento".Un gruppo locale di militanti omosessuali ha concordato con lui.Il 17 luglio, padre Francesco ha chiesto al suo arcivescovo di fare dichiarazioni comprensibili: "Non è una provocazione, ma una richiesta necessaria di chiarezza per il nostro servizio e la comunione" ha spiegato Fragiacomo.