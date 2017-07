Infiltrados

Crucifixiones

Briefe, Sendscheiben und Bedenken

Werke

Werke

Werke

Este Lutero

En cuanto a mí, pienso que él es Dios

Briefe, Sendschreiben und Bedenken

El sentir unánime de los Santos Padres es, que los judíos han declarado la guerra a Dios y propagado herejías, Jesús les dijo “una raza malvada y fornicaria solicita una señal, y no le será dada una señal” Mt. 12, 38, y toda la Iglesia manifiesta lo mismo respecto a los judíos.“Mi verdadera guerra es contra los judíos… los judíos han sido abandonados por Dios, y por el crimen de este Deicidio no hay expiación posible.” San Juan CrisóstomoCerinto era un egipcio judío circuncidado. Fundador de la secta de los Gnosticos, a quien san Ireneo refuta en su libro del Gnosticismo, Adversus Haereses.“Se pueden oír los gemidos y lamentaciones de cada uno de los profetas, gimiendo y lamentándose característicamente por las calamidades que caerán sobre el Pueblo Judío a causa de su impiedad a Aquél que han abandonado”. San Eusebio de CesareaMani o Manes Fundador del Maniqueísmo se educó en el seno de una comunidad judía, los elcasitas, un subgrupo de la secta ebionita. Decía : “El hijo de una viuda pobre” (María), “el Mesías judío que los Judíos crucificado”, “un diablo que fue justamente castigado por interferir en la labor del Aeon”.“Esta maldición continúa hasta el día de hoy sobre los judíos, y la sangre del Señor no cesará de pesar sobre ellos”. San Jerónimo“El arrianismo, año 250, la gran herejía que desgarró a la Cristiandad durante más de tres siglos y medio, fue la obra de un judío subterráneo, que en público practicaba el cristianismo”“La Sinagoga es una casa de impiedad, un receptáculo de maldades, que Dios mismo había condenado” San AmbrosioZósimo ha sido acusado de ser un papa judío, (417-418) ante quien acudieron Pelagio y Celestio, condenados por dos concilios por sus herejías, zosimo los absolvió. A pesar que ya habían sido condenados por el papa anterior, Inocencio I. Zósimo se mostraba demasiado complaciente, con sus hermanos de Juderia…“Los judíos han sido dispersados por todo el mundo, para que mientras paguen la culpa de tan gran crimen, puedan ser testigos de nuestra Redención” San Bernardo de Claraval.El catarismo o herejía albigense, fue un movimiento religioso de carácter gnóstico-maniqueo, fundado por prestamistas judíos, lo que obligó a la iglesia, la fundación de la inquisición, para determinar el origen de sectas peligrosas. En el siglo XII, al mismo tiempo que el judaísmo controlaba el papado por medio del judaico Cardenal Pierleoni, la secta de los “Albigenses” preparaba, en secreto, la más gigantesca revolución conocida hasta entonces con el fin de desintegrar al cristianismo, y destruir a la Santa Iglesia. Los valdenses de Lombardía afirmaban que la salida de la Iglesia Romana era lícita, porque ya no era la Iglesia de Jesucristo, sino que estaba gobernada solamente por escribas y fariseos”, “No solamente durante los siglos XII y XIII los valdenses y los judíos se agruparon juntos”.”hubo relación personal entre los judíos de Provenza y los valdenses en el siglo XIII”. Fundados por Pedro Valdo, (1140) el judío mas rico de la ciudad, precursor del protestantismo…Baruch Spinoza fue un Judío, cuyo trabajo más influyente fue su Ética racionalista, quiso cambiar los mandamientos por los “valores”.“El pueblo judío … llegado el tiempo de la plenitud, ingrato y pérfido, condenó indignamente a su Redentor a ser muerto con muerte ignominiosa … los hebreos consumieron los haberes de los cristianos necesitados, juzgamos como muy evidente serellos encubridores y aun cómplices de ladrones y asaltantes… dados a sortilegios y encantamientos mágicos, supersticiones y maleficios, inducen a muchos incautos y enfermos a los engaños de Satanás, San Pío V, bula ‘Romanus Pontifex’, sobre los judíos.Karl Marx era un judío, fundador de la secta de los comunistas, “La religión es el opio del pueblo”“… Cualquier obispo, presbítero, o seglar, que en adelante les prestare apoyo (a los judíos) … bien sea por dádivas bien por favor, se considerará como verdaderamente profano y sacrílego, privándole de la comunión de la Iglesia Católica, y reputándole como extraño al reino de Dios, pues es digno que se separe del cuerpo de Cristo el que se hace patrono de los enemigos de este Señor” Concilio IV de Toledo, Canon LVIII.León Trotsky, Judío continuador del comunismo en AméricaVladímir Ilich Lenin, judío que en nombre de la secta del comunismo asesinó millones de sacerdotes. Las, eran su método usado contra sacerdotes y religiosos.Johanes Reuchlin Judío (1455-1522) se creía otro Erasmo y fue contemporáneo de éste. Fue el introductor de la kabbalah en Alemania. Su aporte al hebreo bíblico fue fundamental. Lucho contra la Iglesia de Roma que había ordenado destruir todo tipo de literatura hebrea. Fue el tío abuelo, mentor y maestro de Phillip Melanchton.Phillip Melanchton judío (1497-1560) uno de los más grandes herejes de la Reforma. Amigo y discípulo de Martín Lutero durante tres décadas, fue su sucesor, conocedor de varios idiomas, participó en la traducción del Antiguo Testamento del hebreo. Lutero no habría podido lanzar su herejía, de no haber sido por la ayuda de Melanchton quien decía:“Yo aquí me encuentro, insensato y endurecido, establecido en el ocio, ¡oh dolor!, rezando poco, y dejando de gemir por la Iglesia de Dios, porque en mis carnes indómitas ardo en grandes llamaradas. En suma, yo que debo tener el fervor del espíritu, tengo el fervor de la carne, de la lujuria, de la pereza, del ocio y de la somnolencia” (“”, ed. De Wette, 2, p. 22 – cfr. op. cit. p. 198).Constantino Ponce de la Fuente Judio (1502-1560) fue un español, sacerdote hereje y compañero de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, uso la cercania del poder y paralelamente desde las sombras, para el movimiento de la Reforma y para que personas importantes del clero, la cultura y la nobleza, prostituyeran el verdadero Evangelio.Agustín Cazalla Judío (1510-1559), fue uno de los pioneros de la Reforma Protestante en España. Algunos dicen de él, que fue para España lo que Lutero para Alemania…Marcus Pérez Judio (1510-1575) Al igual que otros judíos que abrazaron el cristianismo reformado –como Fernando Bernay y Martín López-, tuvo una participación decisiva en la expansión de las ideas protestantes. Junto a su esposa Ursula, adoptó el calvinismo y en aras de ésta causa puso a disposición su notable fortuna e influencias, llegó a introducir en España unos 30.000 ejemplares del libro herético de calvino. En más de una oportunidad, Marcus Pérez ofreció asilo a Casiodoro de Reina y más aún, aportó el dinero y los medios para que completara su obra: la traducción, impresión y distribución de la primera y más famosa versión de las Escrituras en lengua hispana. Se relacionó con la nobleza y mantuvo contactos con Elizabeth I, la Reina Virgen de Inglaterra, (entre sus amantes hay incluso piratas) firme adherente y otra pieza clave para la consolidación del protestantismo.“Aunque en la condenación de la perfidia de los judíos, hay infinitas sentencias de los Padres antiguos y brillan además muchas leyes nuevas; sin embargo como según el vaticinio profético relativo a su obstinación, el pecado de Judá está escrito con pluma de hierro y sobre uña de diamante, más duros que una piedra en su ceguera y terquedad. Es, por lo tanto, muy conveniente que el muro de su infidelidad debe ser combatido más estrechamente con las máquinas de la Iglesia Católica, de modo que, o lleguen a corregirse en contra de su voluntad, o sean destruidos de manera que perezcan para siempre por juicio del Señor” Concilio XVI de Toledo, canon I.Fue el protestantismo pues, de inspiración Judía?“Ninguna religión hay en toda la tierra, que enseñe esta doctrina de la justificación; yo mismo, aunque la enseñe públicamente, con gran dificultad la creo en particular” (“”, ed. de Weimar, 25, p. 330 – cfr. op. cit., p. 158). LuteroLutero agregaba, acerca de sus secuaces evangélicos, que “son siete veces peores que antes. Después de la predicación de nuestra doctrina, los hombres se entregaron al robo, a la mentira, a la impostura, a la depravación, a la embriaguez y a toda especie de vicios. Expulsamos un demonio (el papado) y vinieron siete peores” (“”, ed. de Weimar, 28, p. 763 – cfr. op. cit., p. 440).“Después que comprendimos que las buenas obras no son necesarias para la justificación, quedamos mucho más descuidados y fríos en la práctica del bien (…) Y si hoy se pudiese volver al antiguo estado de cosas, si de nuevo reviviese la doctrina que afirma la necesidad de hacer bien para ser santo, otra sería nuestra alegría y presteza en el ejercicio del bien” (“”, ed. de Weimar, 27, p. 443 – cfr. op. cit., p. 441).Lutero llega al frenesí del orgullo satánico, diciendo de sí mismo: “¿no os parece un hombre extravagante?. Si no, ¿como tendrían sus escritos y su nombre el poder de transformar mendigos en señores, asnos en doctores, falsificadores en santos, lodo en perlas?” (Ed. Wittemberg, 1551, t. 4, p. 378 – cfr. op. cit., p. 190).“Soy un hombre expuesto y envuelto en el mundo, en la crápula, en los movimientos carnales, en la negligencia y en otras molestias, a las que vienen a juntarse las de mi propio oficio” (“”, ed. De Wette, 1, p. 232 – cfr. op. cit., p. 198).Lutero“Oremos también por los pérfidos judíos, para que Dios Nuestro Señor aparte el velo de sus corazones, de modo que ellos también reconozcan a Cristo Nuestro Señor; Omnipotente y sempiterno Dios, Tú que no excluyes de tu Misericordia ni siquiera a los pérfidos judíos, escucha nuestras preces, que te dirigimos por la obcecación de aquel pueblo; de tal modo que, conocida la Verdad de tu Luz, que es Cristo, salgan de sus tinieblas. Por el mismo Cristo Nuestro Señor, Hijo tuyo, que vive y reina en la Unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.