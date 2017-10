Anonimi della Croce:"Il miracolo Eucaristico che impedì la diffusione del luteranesimo in Austria”

“Il miracolo Eucaristico che impedì la diffusione del luteranesimo in Austria” di Fra Cristoforo

un sacerdote celebrava la Santa Messa in questa chiesa dedicata al Santo Martire Giorgio e al Santo Apostolo Giacomo. Dopo aver consacrato il vino, fu colto dal dubbio se sotto le specie del vino si trovasse veramente e realmente il Sangue di Cristo. E subito il vino si trasformò in rosso sangue che cominciò a ribollire nel calice fino a fuoriuscire da esso. L’abate e i suoi monaci, che si trovavano nel coro, e i numerosi pellegrini presenti alla celebrazione, si avvicinarono all’altare e constatarono quello che era successo.

Il sacerdote, spaventato, non riuscì a bere tutto il Santo Sangue, così l’abate depositò il resto in un recipiente accanto al panno con cui si asciugava il calice, nel tabernacolo dell’altare maggiore. Appena si diffuse la notizia di questo miracoloso avvenimento, i pellegrini cominciarono ad affluire sempre più numerosi per adorare il Santo Sangue”

i monaci di San Georgenberg furono pregati di predicare ovunque il credo. L’abate Michael Geisser predicava con grande successo davanti a una grande folla nella chiesa parrocchiale di Schwaz e non esitava a riferire il Santo Miracolo del Sangue, come prova dell’esistenza della reale presenza di Gesù Cristo nel Santissimo Sacramento dell’altare. Contestava in modo così convincente che gli avversari si videro obbligati ad abbandonare il campo. Questa vittoria completa sul credo erroneo era vista dai credenti come una grazia speciale che il Signore concedeva ai suoi fedeli, adoratori del prezioso Sangue”.

miracoli eucaristici avvengono anche oggi:

Purtroppo, per alcuni neppure i miracoli eucaristici sono sufficienti a far loro comprendere la realtà della Transustanziazione:

Questo meraviglioso miracolo Eucaristico è avvenuto nel 1310 nella Chiesa dedicata a san Giorgio, in Austria. Racconta la storia che: “ it.zenit.org/…/quel-miracolo-e… ).Il miracolo fu riconosciuto ufficialmente nel 1472 dal Vescovo Mons. Georg von Brixen.In seguito, nel 1593, quando cominciarono a diffondersi le idee luterane su tutto il Tirolo “È un miracolo meraviglioso. E in quel periodo il Signore miracoli Eucaristici ne concesse tanti. Proprio per contrastare l’eresia luterana. Oggi invece alti prelati fanno a gara a rincorrere le eresie di lutero. Il Signore ce lo ha spiegato in ogni modo: la battaglia contro ogni eresia, si vince con il Santissimo Sacramento! Adoriamolo! E preghiamo per lo scempio che ci sta intorno!Fra Cristoforo-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------