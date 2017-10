"Ang sinabi ni Kardinal Burke ay kahangalan ngunit hindi siya ang ating kaaway". Ito ang sinabi ni Obispo Bernard Fellay, ang nakatataas na heneral ng Priestly Society of Saint Pius X (FSSPX), noong Oktubre 8 sa pagkokomento sa deklarasyon ni Kardinal Burke na ang FSSPX ay nagkakahati-hati at hindi lehitimong maipatutupad ang sakramento.Sa kanyang pagsasalita sa Buenos Aires para sa pagdiriwang ng ika-40 anibersaryo ng FSSPX sa Argentina, ipinaliwanag ni Fellay na si Burke ay nasa legal na usapin, isang "positivist" na istriktong sumusunod sa sulat ng batas. Tinawag niya itong kabalintunaan na pagkatapos lamang sumulat ng Kardinal kay Fellay at hiniling na tulungan ang kanyang kaibigang pari na nais magtatag ng relihiyosong institusyon, "Mayroon bang makapagpapaliwanag nito?"