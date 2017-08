Le cardinal Napier attaque les cardinaux du Dubia ?

America

Le cardinal Wilfrid Napier, de Durban, en Afrique du Sud, a relayé le 10 août sur Twitter un éditorial du père américain Louis J. Camelir, publié à l'origine en janvier dans le magazine jésuite. Camelir défend le refus du pape François de dialoguer avec les cardinaux du Dubia et les accuse de "manquer la finalité et, encore plus, de négliger la mission et le ministère faits à la façon de Jésus lui-même". Napier qualifie l'article de "position intéressante sur le Dubia».La plupart des abonnés de Napier sur Twitter ne sont pas d'accord avec lui. On écrit : "Camelir n'offre pas une seule raison convaincante de ne pas répondre au Dubia". Un autre, "Une position intéressante des jésuites modernes qui montrent ouvertement leur amour pour l'homosexualité. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Eminence ? Très triste."