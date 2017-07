Un prêtre traversti à la télévision nationale

Image: Richard Geoghegan, Irish National TV, #newsMuzsjuqgtp

Le 23 juillet, le père Richard Geoghegan, curé de Ballyneale, diocèse de Waterford et Lismore, en Irlande, a participé à un spectacle sur la TV nationale irlandaise (RTE 1) en tant que travesti. Geoghegan a déclaré qu'il avait un "talent pour le style" et suit la parabole que Jésus a prêchée de ne pas cacher ses talents sous un boisseau mais de les utiliser. Geoghegan a une collection de perruques et de talons hauts. L'évêque de Geoghegan est Monsigneur Alphonsus Cullinan qui est proche de l'Opus Dei.