Antonio Socci: lo Stato dà più soldi agli immigrati che ai disabili

CIFRE CHE INDIGNANO





PD, VATICANO E IUS SOLI PD, VATICANO E IUS SOLI

PREGIUDIZI IDEOLOGICI

di Antonio Socci

Paralizzato da anni per un incidente e cieco, Loris Bertocco, dopo aver affrontato molte difficoltà, a 59 anni è arrivato a prendere la decisione più tragica: andare a morire in una clinica svizzera. Non perché fosse un malato terminale (non lo era affatto), né perché lui desiderasse morire, tutt’altro («amo la vita», ha scritto), ma perché è stato lasciato solo: «Se avessi potuto usufruire di assistenza adeguata - ha spiegato, - avrei vissuto meglio la mia vita, soprattutto questi ultimi anni, e forse avrei magari rinviato di un po’ la scelta di mettere volontariamente fine alle mie sofferenze». Ha anche scritto: «Il muro contro il quale ho continuato per anni a battermi è più alto che mai e continua a negarmi il diritto ad una assistenza adeguata. Perché è così difficile capire i bisogni di tante persone in situazioni di gravità?». Il fatto che Bertocco fosse una persona molto impegnata e conosciuta (fra i fondatori dei Verdi, candidato a varie elezioni, animatore di iniziative e programmi culturali) e che ciononostante non sia riuscito ad abbattere quel “muro”, fa capire meglio qual è la situazione dei tantissimi disabili gravi meno noti di lui.Il suo caso ha colpito. Ora è il momento delle geremiadi. Ieri su “Repubblica” si leggeva questo titolo: «Dopo il caso Bertocco. La vita a ostacoli dei 4 milioni di disabili gravi. Atto d’accusa: “Dallo Stato solo un’elemosina”. Per la loro assistenza ricevono appena 500 euro al mese». In effetti è così. Persone con il 100% di invalidità, totalmente impossibilitate a prendersi cura di sé, anche fisicamente, con 513 euro al mese dovrebbero vivere, nutrirsi, curarsi, vestirsi, pagarsi una casa, le utenze e soprattutto un’assistenza 24 ore su 24 (se sono ricoverati in strutture prendono molto meno, quasi nulla). Si parla di 4 milioni di italiani, spesso giovani, che sono abbandonati a tal punto da arrivare - in certi casi come questo - a desiderare solo di mettere fine ai propri giorni.Voi obietterete: «Ma siamo in periodo di crisi e i soldi sono pochi». Non è vero. Quello Stato italiano che si disinteressa così dei suoi cittadini più sofferenti e li abbandona, è lo stesso Stato, a dominio “progressista” e “umanitario”, che poi accoglie a braccia spalancate migliaia di emigranti che da tutto il mondo vengono portati in Italia («venghino siòri, qua c’è posto, vitto e alloggio, casa e lavoro per tutti»).Ebbene, lo Stato italiano, governato da queste “illuminate” sinistre, spende ogni giorno per ciascun migrante 35 euro se maggiorenne e 45 se minorenne: il totale mensile è di 1050 euro se maggiorenne e 1350 se minore (c’è dentro pure il cosiddetto “pocket money” per le spese quotidiane del migrante). Avete capito bene: per l’italiano inchiodato su un letto, paralizzato e impossibilitato a prendersi cura di sé, perfino nelle minime cose, lo Stato spende 513 euro al mese. Per gli stranieri che arrivano qua - solitamente giovani e robusti (in alcuni casi anche propensi al crimine) - lo Stato spende mensilmente più del doppio: 1050 euro. Soldi nostri. Allora si pone una domanda: chi sono i discriminati? Gli italiani o i migranti?Il quadro è ancora più assurdo se si considera lo stanziamento totale: al fondo per la “non autosufficienza”, il governo nel 2017 ha assegnato 450 milioni (ne aveva promessi 500, ma gli sembravano troppi). Lo stesso governo italiano per i migranti, sempre nel 2017, ha stanziato 4,6 miliardi di euro (addirittura un miliardo in più rispetto a quanto si è speso nel 2016). Ci rendiamo conto delle proporzioni? Per gli italiani “non autosufficienti”, che non ce la fanno nemmeno a nutrirsi da soli, 450 milioni, mentre per i migranti 4,6 miliardi. E teniamo presente che i disabili gravi sono 4 milioni di cittadini, molti di più dei migranti.Com’è possibile non indignarsi di fronte a una classe di governo così? Stanziano per gli stranieri che dall’Africa o dall’Oriente vogliono emigrare - e verso i quali l’Italia non ha alcun obbligo - dieci volte di più di quanto stanziano per gli italiani totalmente disabili? Dieci volte di più! Sono i soldi della tasse degli italiani. Se questi fondi fossero investiti tutti nell’assistenza dei disabili, ognuno di loro potrebbe vivere degnamente e anche sottoporsi a programmi di riabilitazione.So già che adesso il solito luogocomunista si mostrerà sdegnato perché - così dicendo - stiamo opponendo, a suo parere, poveri contro poveri. Ma questa è pura demagogia per giustificare l’ingiustizia. Milena Gabanelli ha ragionevolmente fatto notare che la coperta della spesa sociale è quella, se la tiri da una parte (estera) ne scopri un’altra (italiana): «Le anime belle parlano di frontiere aperte, ignorando che la frontiera aperta significa fine del sistema del welfare. È questo che vogliamo?». Sono lorsignori al potere che stanno facendo la guerra contro gli italiani, specie contro quelli più bisognosi e sofferenti.Ecco perché gli italiani oggi desiderano solo mandare a casa questa banda di devastatori che sono al potere da anni e che sfasciano il Paese senza mai aver avuto la maggioranza dei voti degli elettori, e anzi con un surplus di parlamentari che è stato perfino dichiarato “incostituzionale” dalla Corte.È proprio quel “surplus” di seggi grazie al quale il Pd, partito di minoranza assoluta, di fatto da anni sta spadroneggiando in Italia imponendo pure provvedimenti limitativi della libertà e soprattutto provvedimenti che sappiamo essere contro la maggioranza del Paese. Come lo Ius soli, che adesso cercano di infliggere al Paese a colpi di “fiducia” parlamentare. Invece di digiunare ridicolmente per lo Ius soli, contro la propria stessa maggioranza, perché un ministro come Delrio non digiuna per i disabili gravi? Il suo cattocomunismo è sensibile solo agli stranieri? O sono loro il bacino elettorale che dovrebbe sostituire gli elettori italiani che non li votano più? E quei parlamentari che fanno appelli e partecipano al comico “digiuno a staffetta” sempre per lo Ius soli? È dall’arroganza e dal potere che non digiunano mai, anzi se ne inebriano.E dov’è il demagogo argentino che tutti i giorni da quasi cinque anni ci tartassa le orecchie pretendendo che gli italiani varino lo Ius soli e si sobbarchino tutti i migranti del mondo, senza però che lui - nello Stato vaticano di cui è sovrano assoluto - se ne prenda nemmeno uno? Il pressing sul governo per lo Ius soli Bergoglio e i vescovi lo fanno, ma per la situazione terribile di milioni di disabili gravi no. Vanno a braccetto con i radicali di Emma Bonino che cavalcano il migrazionismo, con tutti i salotti del potere globale e i magnati alla Soros.E tutti i soloni del pensiero “illuminato” che pontificano sui giornali pretendendo di dare o negare agli altri patenti di "civiltà" in base ai propri faziosi pregiudizi ideologici? Qual è la soluzione che questo “progressismo” propone per i disabili gravi? L’eutanasia per coloro che non hanno familiari, parenti o amici che possono spendere tanti soldi in assistenza? Sarebbe il "suicidio assistito" la soluzione, che peraltro viene già prospettata in qualche altro Paese “illuminato”, così da risparmiare sulla spesa sanitaria? Purtroppo non ci sarebbe da stupirsi. Sono buoni a nulla, ma capaci di tutto: stanno già distruggendo l’Italia. E hanno pure il coraggio di sentirsi “i migliori”, la “parte sana” del Paese (per autocertificazione).Credo che sempre più italiani - per difendersi - vogliano dare il benservito a questa classe dirigente per mancanza di prove. Meriterebbero di essere licenziati, ma troveranno il modo per blindarsi sulla poltrona e restare con il pallino in mano. Tuttavia a una cosa non possono sfuggire: il disprezzo.