Benedicto XVI está decepcionado con el despido del cardenal Müller

dpa

Al cardenal Gerhard Müller no le dijeron los motivos por los que fue despedido como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero todos “pueden imaginarse” lo que su despido significa, le dijo Müller a. Él esperaba mantener su cargo hasta cumplir los 75 años. Según él, Benedicto XVI está “decepcionado” por el hecho que Müller fuera despedido.Müller critica que algunos círculos hayan difundido rumores de tensiones entre él y Francisco: "el Papa siempre me aseguró que él no cree en esos rumores y que confía en mí plenamente”. Sobre él mismo dijo: “creo que en mi vida nunca fui conservador o intransigente".Müller no se opone a criticar en forma constructiva a Francisco y acusa a algunos de “devoción hipócrita al Papa”, de “comportamiento cortesano”, de “aplaudidores serviles” o de seguir el lema "el Santo Padre tiene una idea y nosotros la seguimos incondicionalmente, y todos están llenos de admiración”.