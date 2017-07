Cardinal Cupich Consente Comunione ad Omosessuali Attivi

Il 17 luglio, al cardinale di Chicago Blase Cupich è stato chiesto nel programma video “City Club of Chicago“ di commentare a proposito del vescovo di Springfield Thomas Paprocki che ha decretato che le persone che vivono in pseudo matrimoni gay non possono ricevere la Santa Comunione.Cupich ha risposto: "Ci è stato già chiesto e abbiamo risposto che quella non è la nostra politica e che di prassi non commentiamo le politiche di altre diocesi".Secondo la dottrina cattolica, alle persone che vivono in grave peccato non è permesso ricevere la Comunione senza prima pentirsi e confessare i loro peccati.