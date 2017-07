Aborsyonista sa Simbahan - Mga Pro-Life Pinaalis

#newsQznayrfqsq picture: Emma Bonino / Rita Bernardini, 20 settembre 2007 © Blackcat, it.wiki CC BY-SA

Noong ika-26 ng Hulyo, isang kilalang Italyanong aborsyonista na si Emma Bonino, 69, ang nagsalita sa parkoya ng simbahan ng San Defendente, Cassato, Italy, upang i-promote ang kampanyang pro-immigration.Sa loob ng ilang dekada, si Bonino ay may napakasamang presensya sa politika ng Italya. Bilang aborsyonista, pumatay siya ng higit 10,000 sanggol kasama na ang sarili niyang anak. Pinangunahan niya ang kampanya na nagtagumpay sa pagpapakilala ng aborsyon sa Italya noong 1978. Ngayon, si Bonino ay nagpo-promote ng pagnakaw ng mga batang populasyon mula sa mahihirap na bansa upang mapunan ang kakulangan ng populasyon sa Italya.Ang organisasyong pro-life na "Ora et labora in difesa della vita" ay nag-organisa ng prayer rally laban kay Bonino sa harap ng bahay ng obispo at sa harap ng parokya ng simbahan.Binanggit na si Papa Francis, ang pari ng parokya, at si Padre Mario Marchiori, ay nagsabi na ang simbahan ay "lugar ng pagtanggap". Ngunit siya ay nagkamali. Inulat ni Antonio Carrabino sa Twitter na sa kalagitnaan ng pangyayari, sinubukan ng mga Katoliko na bigyang-pansin ang aborsyon at pagbaba ng populasyon ngunit sinigawan sila ng iba ng, "shame, shame".Nalaman ni Diyakono Nick Donnely na tumawag pa si Padre Marchiori ng polisya upang paalisin ang mga Katoliko sa simbahan.