1983: Il primo sindaco comunista di Torino organizza il "Carnevale diabolico"

1983

Diego Novelli il primo comunista a ricoprire la carica di sindaco a Torino

Si tenterà di evocare gli spiriti più oscuri e malefici della città, ovunque, tranne in un solo luogo: piazza dello Statuto, luogo centrale della magia nera, ombelico maledetto di Torino. Anzi per tutto il carnevale girate alla larga da quel posto

Il mistero di Torino

31 uomini, 31 donne, 1 bambino, 1 bambina

Cinema Statuto



La Villa della Regina



La "zombie walk"

Nel Febbraio 1983, il Comune organizza tra le polemiche un carnevale a tema: il carnevale diabolico. Il giorno dopo, 13 Febbraio, nel cinema Statuto, adiacente alla piazza, divampa un incendio; muoiono soffocate 64 persone. Gli appassionati di esoterismo che cercano coincidenze inquietanti, finiscono per trovarle. Il film programmato si chiama "La capra", sinonimo di sfortuna in francese ma anche simbolo del Diavolo. Inoltre la notte precedente il rogo, nel parco della Villa della Regina si svolse un meeting con rappresentanti di tutte le sette sataniche europee. L'organizzatore del "carnevale", Vittorio Messori, intervistato qualche giorno prima della tragedia, dichiarò: "Si tenterà di evocare gli spiriti più oscuri e malefici della città, ovunque, tranne in un solo luogo: piazza dello Statuto, luogo centrale della magia nera, ombelico maledetto di Torino. Anzi per tutto il carnevale girate alla larga da quel posto". Il cinema, al civico 16-18 di Via Cibrario, era a 200 metri da piazza Statuto. Come osserva Vittorio Messori, nel libro "Il mistero di Torino", il numero delle vittime fu stranamente simmetrico: 31 uomini, 31 donne, 1 bambino, 1 bambina. 64 in totale, come le caselle della scacchiera sulla quale il Diavolo gioca la sua partita; e il giorno, il 13, ai Tarocchi è la carta della Morte. Dal 2009 parte da Piazza Statuto la "zombie walk": "La ZOMBIEWALK TORINO è una massa di morti viventi che dopo essersi truccati da sè o da una delle postazioni make-up, attendono il via alla marcia più putrida di Torino!"