Poster sa Pintuan ni Francis

Naglagay si Francis ng poster sa kanyang pintuan, isinulat ng tagapagsalita ni Francis sa Vatican Insider. Nakasulat dito ang quote ng isang Italyanong motivational speaker na si Salvo Noè at nagsisimula sa mga salitang: "huwag magreklamo". Ibinigay ito ni Noè ng personal kay Francis sa isang Miyerkules na pakikinig. May suot din si Francis na bracelet na gawa ni Noè na sinasabing: "tumigil sa pagrereklamo". Hindi malinaw kung paano nakalapit si Noè kay Francis na napakahirap maabot kahit ng kanyang mga sariling kardinal.