„Bischof Balla wurde getötet, weil er gegen Homosexuelle aufstand“

Bei einer Seelenmesse für den verstorbenen Bischof Jean-Marie Benoît Balla von Bafia in Kamerun am 3. August erklärte der Apostolische Administrator der Diözese Bafia, Monsignore Joseph Akonga Essomba, dass Balla getötet wurde , weil er gegen Homosexuelle in Kirche und Klerus aufstand.Laut cruxnews.com sagte Akonga in seiner Predigt: „Schande all jenen Priestern, die gekommen sind, um Sympathie vorzutäuschen. Das sind die Leute, die unseren Bischof umgebracht haben, weil er zur Homosexualität, die von jenen Priestern verübt wird, ‚Nein‘ sagte.“