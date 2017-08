Frau-Hund-Besamung – Kardinal Schönborn “will nicht urteilen”

Kardinal Schönborn will nicht urteilen .. ? ! Gibt es denn eine größere Sünde, als wenn der Mensch mit einer Seele, mit einem Hund der keine Seele hat in Verbindung gebracht wird ? Gibt es denn noch eine größere Beleidigung Gottes, wenn seine Schöpfung zu einer Karikatur gemacht wird ? Das verlangt nach Strafe und diese wird nicht an dem Kardinal vorüber gehen, der Gottes Gebote in Bezug auf … [더보기]