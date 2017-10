François : "Tout sera sauvé. Tout"

Le Pape François a déclaré le 11 octobre que le Jugement dernier ne doit pas être craint, car "à la fin de notre histoire, il y a le Jésus miséricordieux", et que donc "tout sera sauvé. Tout."Ces déclaration qui nient l'existence de l'enfer ont été publiées par Sandro Magister le 20 octobre.Le 23 août, François a comparé la fin de l'histoire à "une tente immense, où Dieu accueillera toute l'humanité pour y habiter définitivement". Magister montre que François a cité à plusieurs reprises les paraboles de l'Évangile de façon sélective, ignoran les avertissements Jésus au sujet de la damnation éternelle.Si François avait raison, personne n'aurait besoin de lui et de son Église et il n'y aurait pas de différence entre un saint et un agent du mal.