Un upload de Gloria.tv "de loin" le post Facebook le plus viral au sujet d'Angela Merkel

Une vidéo téléchargée par un utilisateur de gloria.tv était "de loin" la publication la plus réussie sur Facebook concernant la chancelière allemande Angela Merkel au cours des cinq dernières années, rapporte. La vidéo dure sept secondes et montre que Merkel a déclaré en 2011 la phrase malheureuse : "Nous devons accepter que le nombre de crimes commis par les jeunes migrants est particulièrement élevé".Le journaliste allemand de Buzzfeed, Karsten Schmehl, a essayé sans succès de dénigrer la vidéo comme "fake news" mais, en même temps, a dû admettre que Merkel a prononcé la phrase qui n'a pas été prise hors contexteLa vidéo sur gloria.tv a eu 273 000 interactions sur Facebook, en likes, en partages ou en commentaires. Ce sont plus que les articles les plus réussis des plus grands médias commerciaux allemands comme(230 000 interactions),(142 000) ou(seulement 122 000).