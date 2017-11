USCCB Pide Renuncia al P. Thomas Weinandy después de que publicó su carta a Francisco

Catholic World Report

sensus fidei

Por Steve Skojec 1 de noviembre de 2017"Diálogo"? Al Sacerdote que escribió una "carta al Papa" le fue solicitada su renuncia a la USCCBEsta mañana te contamos la historia del Padre. Thomas Weinandy, un fraile capuchino que, después de recibir lo que él creía que era una señal de Dios, escribió una carta al Papa Francisco con evidente respeto filial y amor, con la esperanza de llamar su atención sobre algunos de los efectos más dañinos de su papado. .El padre Weinandy es un miembro actual de la Comisión Teológica Internacional del Vaticano, así como el ex jefe de gabinete del Comité sobre Doctrina de la Conferencia de Obispos Católicos de los EE. UU. (USCCB). Aparentemente, todavía estaba sirviendo como asesor de la USCCB, porque hoy, después de la publicación de su carta, se le pidió que renunciara. Según Carl E. Olson, editor de, el p. Weinandy le dijo esta mañana que desde la publicación de la carta, había "recibido muchas notas positivas de teólogos, sacerdotes y laicos". Sin embargo, "la USCCB le pidió que renunciara a su puesto actual como asesor de los obispos", y P. Weinandy ha cumplido. Como señala Olson, "Al hacer tal pedido, la USCCB, al parecer, refuerza al padre. El mismo punto de Weinandy sobre el miedo y la falta de transparencia "como se hace en su carta.Un sacerdote diocesano que habló con 1P5 bajo condición de anonimato dijo que estaba seguro de que el padre. La carta de Weinandy "causó consternación de varios cardenales y obispos estadounidenses", particularmente cuando la carta abordó cómo "los fieles católicos solo pueden desconcertarse" por la elección de algunos obispos por parte del Papa, "hombres que parecen no solo abiertos a quienes tienen opiniones contrarias a los cristianos". creencia, pero que los apoyan e incluso los defienden ", causando escándalo a los fieles y debilitando el"No hay forma", me dijo el sacerdote, "de que este comentario no haya picado directamente al Cardenal Cupich, al Cardenal Tobin, al Cardenal Ferrell y al Obispo McElroy en particular, ya que han estado ocupados apoyando al Padre James Martin, SJ, y otros como él. Me sorprendería mucho si no estuvieran directamente detrás del padre. La renuncia forzada de Thomas Weinandy ".El cardenal Daniel DiNardo, presidente de la USCCB, emitió hoy un comunicado sobre el padre. Weinandy - nunca mencionó que le pidieron que renunciara, pero solo habló de su "salida" inexplicable - bajo los auspicios de que la situación es una oportunidad para reflexionar sobre el "diálogo dentro de la Iglesia". La declaración dice:"La partida hoy del Padre. Thomas Weinandy, OFM, Cap., Como consultor del Comité sobre Doctrina y la publicación de su carta al Papa Francisco nos da la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza del diálogo dentro de la Iglesia. A lo largo de la historia de la Iglesia, ministros, teólogos y laicos han debatido y han tenido opiniones personales sobre una variedad de cuestiones teológicas y pastorales. En tiempos más recientes, estos debates han llegado a la prensa popular. Eso es de esperar y a menudo es bueno. Sin embargo, estos informes a menudo se expresan en términos de oposición, como político: conservador vs. liberal, izquierda versus derecha, anterior al Vaticano II versus Vaticano II. Estas distinciones no siempre son muy útiles.La caridad cristiana debe ser ejercida por todos los involucrados. Al decir esto, todos debemos reconocer que existen diferencias legítimas, y que es el trabajo de la Iglesia, el cuerpo entero de Cristo, trabajar hacia una comprensión cada vez mayor de la verdad de Dios.Como obispos, reconocemos la necesidad de discusiones honestas y humildes en torno a cuestiones teológicas y pastorales. Siempre debemos tener en cuenta la "presuposición" de San Ignacio de Loyola a sus Ejercicios Espirituales: "... que se presuma que todo buen cristiano debería estar más dispuesto a poner una buena interpretación en la declaración de un prójimo que a condenarla". Esta presuposición debería otorgarse aún más a la enseñanza de Nuestro Santo Padre.La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos es un cuerpo colegiado de obispos que trabajan para alcanzar esa meta. Como pastores y maestros de la fe, permítanme afirmar que siempre mantenemos una fuerte unidad y lealtad al Santo Padre, el Papa Francisco, quien "es la fuente y fundamento perpetuo y visible de la unidad tanto de los obispos como de toda la compañía de los fieles "(LG, n. ° 23)".El lector se pregunta cómo el "diálogo" se ha convertido en un eufemismo para "suprimir cualquier punto de vista diferente al nuestro". ¿Cómo es que aquellos que hablan con mayor fuerza a favor de la "tolerancia" son siempre los últimos en practicar la tolerancia hacia aquellos con ideas que encuentran inconvenientes? ¿Cómo es que el presidente de la USCCB no tiene el coraje de simplemente decir que el p. le pidió a Weinandy que renunciara por expresar una opinión impopular, independientemente de su mérito, y sin considerar el hecho de que fue expresada respetuosamente y en el ejercicio de su conciencia sobre un asunto de gran importancia, y sobre el cual tiene el requisito teológico competencia para comentar?Desde hace algún tiempo, hemos estado usando términos en nuestra cobertura como "La dictadura de la misericordia " y "La persecución de la ortodoxia " para ayudar a explicar la realidad que los católicos ortodoxos enfrentan en la Iglesia del 2017: si defiende las verdades del fe, sufrirás las consecuencias en manos de los acusados de defender esas mismas verdades. Y como les hemos dicho, no hay ninguna razón para esperar que no veamos que esta reacción continúe aumentando.Nuestra Iglesia se ha vuelto Orwelliana de hecho. Uno recuerda los recientes comentarios del Obispo Athanasius Schneider, basados en su experiencia al crecer en la Unión Soviética:Durante décadas se convirtió dentro de la Iglesia políticamente correcta y en "buenos modales" para proclamar y promover prácticamente la libertad del discurso teológico, el debate y la investigación, de modo que la libertad para pensar y hablar se convirtió en un lema. Al mismo tiempo, uno puede ahora observar la paradoja de que esta misma libertad se le niega a aquellos en la Iglesia que en nuestros días levantan sus voces con respeto y cortesía en defensa de la verdad. Esta extraña situación me recuerda a una famosa canción que tuve que cantar en la escuela comunista en mi infancia, y cuya redacción era la siguiente: "La Unión Soviética es mi querida patria, y no conozco otro país en el mundo donde el hombre puede respirar tan libremente ".ORIGINAL: onepeterfive.com/dialogue-priest… imagen: catholicworldreport.com