Francesco nomina nuovo direttore per il malconcio seminario romano

Seminario Romano

Padre Gabriele Faraghini, un Piccolo Fratello di Gesù, è stato nominato nuovo rettore deldove i nuovi preti della diocesi di Roma sono formati. I media liberali chiamano questa entusiasticamente "una decisione senza precedenti" in linea con l'ideologia poverista di Francesco.Ilè in crisi perché, come tutti i seminari portati avanti da liberali, non attrae giovani che desiderano unirsi al sacerdozio. Quest'anno, Francesco ha ordinato solo sei uomini nella sua diocesi, dei quali solo tre romani. Nel 2015 la diocesi ha ordinato solo tre preti. La diocesi ha oltre due milioni di cattolici.