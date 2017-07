Prete cattolico spagnolo punito da cardinale nazionalista di sinistra

Il cardinale liberale di Barcellona Juan José Omella ha rimosso padre Custodio Ballester dalla sua parrocchia e lo ha messo in anno sabbatico. Bellette è colpevole di aver pubblicato una affermazione contro una lettera dei vescovi nazionalisti catalani per l'indipendenza della Catalonia dalla Spagna.Padre Ballester ha accusato i vescovi di non parlare nella loro lettera del "popolo di Dio" ma del "popolo della Catalunia" senza nemmeno menzionare Cristo o la Chiesa. Ballester è anche critico dell'ideologia gay, per cui gli omosessuali radicali hanno provato invano a fargli causa.