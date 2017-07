Tatlong Sangay ng Pransiskano, Nag-usap-usap Tungkol sa Pag-iisa

Tinalakay ng tatlong Pangkalahatang Ministro ng mga Pransiskano, Kaputsino at Prayle, sa isang pagpupulong noong Mayo, ang tungkol sa pagsasama-sama ng kanilang kautusan. Gusto nilang "subukan" ang bagong klase ng komunidad at magtulungan sa iba't ibang mga proyekto. Sinabi ng webpage na ofm.org, na ang pagkakaisa ay "abot kamay" lamang. Sa Alemanya, ang mga pinuno ng tatlong hanay ay nagkita-kita noong ika-12 hanggang ika-14 ng Hunyo upang talakayin ang pag-iisa at dumating sa konklusyon na maaaring "mapabilis ito" ni Papa Francis.