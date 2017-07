Vida Nueva

Ang bagong Prepekto ng Kongregasyon para sa Doktrina ng Pananampalataya na si Arsobispo Luis Ladaria Ferrer, ay sinabi sa isang Argentinean magazine nana: "Ako ay may tunay at malalim na unawaan sa Santo Papa." Dagdag pa niya, "Kapag siya ay nagsasalita, mayroon kaming parehong pagkabahala."Ang mga nagmamasid sa Roma ay patuloy na nagtatanong sa kung hanggang saan kay Francis ang tunay at malalim na pagkakaunawa sa doktrina ng Katoliko.