바티칸이 클린턴 대통령 캠패인에 자금지원

책 "The Dictator Pope"은 Peter's Pence가 낙태 찬성자 힐러리 클린턴의 대통령 캠패인을 재정적으로 지원하기 위해 사용되었다는 소문들 이 사실이라고 밝힌다.이 책은 다음을 포함한다: "교황 Francis는 그의 모든 운을 클린턴 대통령 임기에 걸었다. 추기경 Parolin부터 시작해서 (미국의 정세에 대해 조언을 해 줄 더 낳은 사람이 있나?) 그의 주변에 있는 이들이 교황에게 도날드 트럼프가 당선될 확률이 없다고 말했고, Francis의 명령으로 Administration of the Patrimony of the Apostolic See (APSA)가 힐러리 클린턴의 대통령 캠패인을 재정적으로 지원했다 (이제는 이 때 사용된 돈이 신앙자들이 자선을 목적으로 기부한 Peter's Pence에서 왔다고 말해지고 있다)."