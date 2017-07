Eroe Per la Vita Daleiden Deve Pagare 140.000 Dollari a Criminali Abortisti

Oltraggio alla corte

Federazione Nazionale pro Abort

Lunedì, un giudice federale di San Francisco ha accusato l'attivista per la vita David Daleiden e il suo avvocato di oltraggio alla corte per aver pubblicato on line dei video sotto copertura che rivelano comportamenti criminali di abortisti, in violazione di un ordine della corte.non è un crimine, ma un illecito amministrativo.Daleiden deve pagare quasi 140.000 dollari alla "o" per spese legali, costi di sicurezza e presunto tempo dedicato dal personale per cercare i link ai video di Daleiden.Gli avvocati di Daleiden chiederanno l'appello contro la decisione della corte: "[Gli abortisti] sono i criminali, qui".