Kardinal Cupich Pinapayagan ang Komunyon Para sa mga Aktibong Homoseksuwal

Noong ika-17 ng Hulyo, ang Kardinal ng Chicago na si Blase Cupich ay tinanong sa video show na "City Club of Chicago" na magkomento sa Obispo ng Springfield na si Thomas Paprocki na nag-atas , na hindi maaaring tumanggap ng Banal na Komunyon ang mga tao na nabubuhay sa pekeng homoseksuwal na kasal.Sumagot si Cupich, "Natanong na tayo tungkol dito, at tumugon tayo na hindi iyon ang ating polisiya, at tayo bilang pagsasanay, ay hindi nagkokomento sa polisiya ng ibang diyosesis".Ayon sa doktrina ng Katoliko, ang mga tao na nabubuhay sa mabigat na kasalanan, ay hindi pinapayagang tumanggap ng Komunyon, nang hindi muna nagsisisi at nangungumpisal sa kanilang kasalanan.