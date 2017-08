590 nuovi preti negli Stati Uniti

Center for Applied Research in the Apostolate

Durante l'anno in corso, 590 diaconi saranno ordinati al sacerdozio negli Stati Uniti. La loro età media è di 34 anni. Secondo il(Centro per la ricerca applicata nell'apostolato) dell'università di Georgetown, recitare il rosario e partecipare all'Adorazione Eucaristica sono stati punti cruciali per la vocazione del 75% di loro.