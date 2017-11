Isang Senyales Mula sa Diyos Nagpakilos sa Kritiko ni Francis

Napakilos si Padre Thomas Weinandy ng Capuchin sa isang "senyales mula sa Diyos" upang ilathala ang kanyang kritisismo kay Papa Francis, ipinaliwanag niya sa isang artikulo sa Sandro Magister's blog.Habang sa kamakailan lamang ngayong taon sa Roma, at nag-iisip kung dapat ba niyang isulat ang kanyang kritisismo, humingi siya ng senyales sa Diyos: Dapat magpadala ang Diyos sa susunod na umaga ng tao na hindi pa niya nakikita ng matagal na panahon, na hindi niya inaasahang makikita sa Roma ngayon at hindi nagmula sa Estados Unidos, Canada o Great Britain. Bukod pa dito, dapat sabihin sa kanya ng taong ito na, 'Panatilihin mo ang magaling na pagsusulat'.Noong sumunod na umaga nagtungo si Padre Weinandy sa dalawang Romanong simbahan at nakipagkita sa isang seminaryo upang magtanghalian sa isang kainan. Sa puntong ito ang senyales na hiningi niya, ay nawala na sa kanyang isipan. Ang dalawa ay nakaupo sa labas. Noong patapos na silang kumain, isang arsobispo ang nagpakita sa pagitan ng dalawang nakagaraheng kotse sa harap ng kanilang lamesa. Dalawampung taon na siyang hindi nakikita ni Weinandy.Nakilala agad ng dalawa ang isa't-isa. Dahil sa kamakailan lamang na personal na sitwasyon ng arsobispo, hindi inaasahan ni Weinandy na makikita niya ito sa Roma o kahit saan man, maliban sa kanyang sariling artsidiyosesis.Matapos ang maiksing pag-uusap, sinabi ng arsobispo kay Weinandy, "Panatilihin mo ang magaling na pagsusulat".